Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar Türk Telekom'da başkan yardımcısıydı bu beyefendi, hortumculuğun başkanlığını yapıyordu" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap... Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı