Fuat Oktay: Rum yönetimi önlemleri süratle uygulamaya koymalı
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Fuat Oktay: Rum yönetimi önlemleri süratle uygulamaya koymalı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır" dedi.

Fuat Oktay: Rum yönetimi önlemleri süratle uygulamaya koymalı
07.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:54

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Larnaka'da Tuzla Camii'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır" ifadesini kullandı.

KALIN: İSLAM DÜŞMANLIĞINA MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez" mesajını paylaştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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