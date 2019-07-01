Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve Cemalettin Çelik'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1,5 saat sürdü. Oktay, Orgeneral Güler ve Çelik ile Libya'daki gelişmeler ve KKTC'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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