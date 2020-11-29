Fuat Oktay: Ordumuza hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum
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Fuat Oktay: Ordumuza hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum

29.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:40
Fuat Oktay: Ordumuza hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Oktay, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

ANKARA, -

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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