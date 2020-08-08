Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik

Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettikLübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'a beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

08.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:50

Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik

Lübnan, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'a beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyareti ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Oktay, 'Beyrut Limanı'nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik' dedi.

Lübnan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, yaraları sarmak, yanlarında olmak üzere kardeş ülke Lübnan'dayız' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Biz ilk andan itibaren Türkiye olarak geniş bir arama kurtarma ekibi şu anda da hala Beyrut Limanı'nda hala çalışmalarına devam ediyorlar ve iki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle birlikte ve gıda yardımlarımızla yaklaşık TİKA'nın yine 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Kızılay'ın ve Sivil Toplum Örgütleri'nin yardımlarıyla Lübnan'da olduk' dedi.

'UÇAĞIMIZDA TIBBİ MALZEMELER VE SOLUNUM CİHAZLARIYLA BİRLİKTE GELDİK'

'Yine heyetimizle birlikte bu sabah gelirken de yine uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla birlikte geldik ve şu anda da onu yetkililere teslim ediyoruz' diyen Oktay, 'Bu vesile ile biz Cumhurbaşkanına ve Lübnan halkına geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi ilettik ama bunula birlikte yine ilave destek, ne tür desteklerde bulunabileceğimizle ilgili tekliflerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini ilettik. Bu teklifler arasında daha fazla gıda yardımı, tıbbi, ilaç yardımına Türkiye olarak hazır olduğumuzu ve buna devam edeceğimizi, gıda yardımına devam edeceğimizi ilettik. ve yine Türkiye olarak inşa ettiğimiz bir yanık ve travma merkezimiz vardı, 100 yataklı hastane. Bunun açılışı yapılmıştı. İşletmeye alınmayla ilgili gördüğümüz kadarıyla bazı sorunlar var Sayın Cumhurbaşkanına da konuyu tekrar gündeme getirdik. Bununla ilgili tekrar, buranın işletmeye alınması, işletmesinin yapılabilmesi için yine Türkiye olarak sonuna kadar hazır olduğumuzu ve şu anda Lübnan'da bugün itibariyle buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi çok acilen hizmete alabileceğimizi ilettik' şeklinde konuştu.

'125 KİLOMETRE MESAFEDE OLAN BİR YERİN DAHİ CAMLARI KIRILDI'

'Sayın Dışişleri Bakanının açıklamaları bize ifade ettiğine göre patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camlarının kırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir hem cam ihtiyacı hem de inşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik' şeklinde konuşan Oktay, 'Çok ciddi şekilde zarar gören Lübnan Beyrut Limanı'nın ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu ifade ettik' ifadelerini kullandı.

'TEKRAR LİMANIN AYAĞA KALDIRILMASINA KADAR MERSİN LİMANI'MIZIN LÜBNAN'IN HİZMETİNDE OLACAĞINI İFADE ETTİK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şu şekilde devam etti: 'Son olarak da Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği özellikle Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, bu sürenin tamamlanmasına kadar da tekrar limanın ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini ve bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik. Biraz önce de ifade etim 5 binin üzerinde yaralı var diye. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yine yardım tekliflerini ilk gün de Sayın Cumhurbaşkanı Avn'a iletmişlerdi. Bugün de tekrarladık bunu. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın bu anlamda hizmetindedir. Hangi hastanın tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alabileceğimizi ve tedavisini de Türkiye'deki hastanelerimizde yapabileceğimizi buradan hem Sayın Cumhurbaşkanına ve sizler aracılığıyla da yine tüm Lübnan halkına da duyurmak isterim.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerini 'Biz sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız. Lübnan'ın yalnız olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz, komşusu olarak, kardeşi olarak' ifadeleriyle sonlandırdı.

Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Düğün Beyrut
Şu an buradasınız: Fuat Oktay: Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 13:50:28. #1.15#
title