Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yükseköğretimdeki mevcut durum değerlendirilerek, atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA