Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yükseköğretimdeki mevcut durum değerlendirilerek, atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.