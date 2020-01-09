Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
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Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:16
Fuat Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yükseköğretimdeki mevcut durum değerlendirilerek, atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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