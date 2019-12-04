Fuat Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ı kabul etti
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Fuat Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ı kabul etti.

04.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:58
Fuat Oktay, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, KKTC'de hava taşımacılığı, ulaşım ve altyapı projeleri ile toplu taşımaya ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: AA
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