Fuat Oktay: Hedefimiz 2023'te 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak

Fuat Oktay: Hedefimiz 2023'te 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ile 138 maddeden oluşan 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü'nü imzaladıklarını belirterek, "Hedefimiz 2023 yılında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bugün imzaladığımız İşbirliği Protokolü ve Eylem Planı'nın 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 9'uncu Dönem Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Genel Oturumu'na başkanlık yaptı. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen programda, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülkenin ilgili bakanları eğitim, ulaştırma ve akreditasyon iş birliklerini içeren mutabakatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Azerbaycan Başbakanı Asadov ise 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu metnini imzaladı.

'HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK'İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mutabakat ile 138 maddeden oluşan 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü'nü birlikte imzaladıklarını belirtti. Toplantı sonuçlarının, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde milletin omuz omuza dünyaya verdiği mesajla aynı doğrultuda olduğunu belirten Oktay, "Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile bu fikir birlikteliğinin ekonomik ve ticari alt yapısını ve iş birliğimizin yol haritasını güncellemiş olduk. Azerbaycan ile ikili ticaretimiz, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak enerji dahil 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hedefimiz 2023 yılında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bugün imzaladığımız İşbirliği Protokolü ve Eylem Planı'nın 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.'HEDEFİMİZ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMASIDIR'Komisyon toplantısı sonucunda öne çıkan bazı konuları anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tercihli ticaret anlaşması kapsamının genişletilmesi ki bu konuda bizim nihai hedefimiz bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıdır. Tohumculuk alanında iş birliği müzakerelerinin tamamlanması. Şahin Füze Savunma Sistemi'nin Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarına entegrasyonu. Siber tatbikatlara ortak katılım sağlanması. Türkiye- Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu'nun faaliyete geçirilmesi. Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının hızlandırılması. Nahçıvan'la ikili ticarette gümrük muafiyeti bulunan ürün sayısının artırılması. Türkiye Petrolleri'nin Azerbaycan'daki yatırımlarına yönelik Azerbaycan tarafınca finansman kolaylığı sağlanması ve petrol sahası ortaklıkları kurulması. Ülkelerimiz arasında 'Türkiye- Azerbaycan Sermaye Fonu' oluşturulmasına dair değerlendirmelerimiz oldu. Diğer taraftan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir alanlarında ve maddelerin ortak aranması ve işletilmesi alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdik."'YUKARI KARABAĞ'IN İHTİŞAMLI YILLARINA DÖNDÜRÜLMESİ ASLİ VAZİFEMİZ'Mutabık kalınan konularda önceliklerinin, işgalci Ermenistan'dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin kalkındırılmasına ve ihya edilmesine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Oktay, "Yukarı Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada, işgal yıllarının izlerinin silinmesi, yoksulluğun giderilmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işgalden kurtarılan bölgelerin akıllı şehir modeliyle çağımızın koşullarına uygun bir yapılanmaya kavuşması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ise zarar gören alt yapının, iletişim ve enerji hatlarının yenilenmesi ve 'Yeşil Enerji' konseptinin bölgede hayata geçmesi için Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm desteği verecektir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız, işgalden kurtarılan toprakların yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır" dedi.'MASADA VERDİĞİMİZ DESTEĞİ SAHAYA DA YANSITTIK'Bölgede zarar gören kültür varlıklarının restorasyonu için de TİKA'nın üzerine düşeni yapacağını kaydeden Oktay, "Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vereceğiz. Ermenistan, Karabağ'da kadın, çocuk demeden sivilleri katlederken uluslararası toplum sessizliğe bürünmüştü. Biz ise Karabağ davasına Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugüne kadar masada verdiğimiz desteği sahaya da yansıttık ve hamdolsun artık Karabağ şanlı bir zaferi ifade ediyor. Çünkü bizim kardeşliğimiz zamana, duruma ya da şartlara göre değişmez. Bazı grupların yaptığı gibi masada ayrı sahada ayrı tavırlar da göremezsiniz bizde. Teröre karşı da çifte standartlara karşı da oldu bittilere karşı da tavrımız nettir. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.'EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN KARDEŞLİK İLİŞKİMİZİ YANSITMASINI TEMENNİ EDİYORUM'Anlaşmaların ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün aldığımız kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşımaya kararlılığımızın bir göstergesidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.AZERBAYCAN BAŞBAKANI ASADOV: NİYETİMİZ, EMELİMİZ BİRDİRAzerbaycan Başbakanı Asadov ise dün ve bugün yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtti. Görüşmelerde pek çok meseleyi müzakere ettiklerini kaydeden Asadov, "Hiçbir fikir ayrılığına düşmedik. Niyetimiz, emelimiz birdir" dedi.

Yapılan bu anlaşmaların iki ülke halklarının birbirine yakınlaşmasına yardımcı olacağını belirten Asadov, "Cumhurbaşkanlarımız liderliğinde Azerbaycan- Türkiye münasebetleri bugün en yüksek seviyeye çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Görüntü dökümü:

- İmza töreni

- Fuat Oktay'ın konuşması

- Ali Asadov'un konuşması

- Genel ve detay

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ