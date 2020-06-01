Fuat Oktay, Hava Kuvvetlerinin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Fuat Oktay, Hava Kuvvetlerinin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fuat Oktay, Hava Kuvvetlerinin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı
01.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, Twitter'dan, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı semalarda gururla taşıyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 109. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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