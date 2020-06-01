Fuat Oktay, Hava Kuvvetlerinin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, Twitter'dan, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı semalarda gururla taşıyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 109. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA