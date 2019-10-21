Fuat Oktay: "Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını...

Fuat Oktay: "Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.

21.10.2019 16:05
Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA
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