Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı

Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin, Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü.

08.08.2019 15:40
Fuat Oktay, Denizli Valisi'nden depreme ilişkin bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin, Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan ile telefonda görüştü. Karahan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, depreme ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını söyledi.


Kaynak: DHA
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