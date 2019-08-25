Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

25.08.2019 17:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Twitter hesabından, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA