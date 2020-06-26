Fuat Oktay'dan, şehit asker için başsağlığı mesajı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül için başsağlığı mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yunus Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölgemizde huzur ortamı tesis edilene kadar teröre karşı haklı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA