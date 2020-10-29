Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması

29.10.2020 17:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:01
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sıla Aslı Enver Hande Erçel Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk İşgal Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 18:02:50. #1.15#
title