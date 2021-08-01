Fuat Oktay'dan 'Başkale' paylaşımı: Devletimiz yaralara merhem olacaktır
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Fuat Oktay'dan 'Başkale' paylaşımı: Devletimiz yaralara merhem olacaktır

Fuat Oktay'dan 'Başkale' paylaşımı: Devletimiz yaralara merhem olacaktır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sele ilişkin, "Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sele ilişkin, "Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun, yaralanan vatandaşlara da acil şifa dileğinde bulunan Oktay, "Van Başkale'nin Esenyamaç köyünde yaşanan selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz tüm mağduriyetleri süratle giderecek, yaralara merhem olacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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