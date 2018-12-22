Fuat Oktay: Cimer'e Başvuranların Kişisel Bilgileri Paylaşılmıyor

CUMHARBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in soru önergesine verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuranların kişisel bilgilerinin, hiçbir makam ve kurumla paylaşılmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtında, 24 Haziran-30 Kasım 2018 tarihleri arasında CİMER'e 100 bin 164 bilgi edinme başvurusu yapıldığı, bunlardan yüzde 91'inin yasal sürede yanıtlandığı açıklandı. CİMER'e yapılan başvuruların, vatandaşların fişlenmesi ve arşiv araştırmaları ile güvenlik soruşturmalarında kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin soruya verilen yanıtta ise, "CİMER'e iletilen başvuruların içerikleri, başvuru hareketleri veya başvuru sahibinin kişisel bilgileri, ilgili mevzuattaki ilke ve prensipler gözetilerek, konunun muhatabı dışında hiçbir makam veya kurumla paylaşılamamaktadır" denildi.

CHP'li Adıgüzel'in 24 Haziran sonrasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun(BEDK) internet sitesine erişilememesine ilişkin sorusuna ise; "703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 14'üncü maddesinde değişikliğe gidildiği, BEDK'nın sekretarya hizmetlerinin, Adalet Bakanlığı'nca yerine getirileceğinin hükme bağlandığı" yanıtı verildi. Yanıtta, "Kurulun teşekkülüne, yeniden yapılandırılmasına ilişkin süreçler, adı geçen Bakanlığın uhdesinde devam etmektedir" denildi.

ADIGÜZEL: KURUMLARIN YENİ SİSTEME HAZIRLIKSIZ YAKALANDIĞININ KANITI

Soru önergesine verilen cevabı değerlendiren Adıgüzel ise, "BEDK'nın internet sitesinin aylardır erişime kapalı olması, buna karşın gelen yanıtta da ifade edildiği üzere yeni sisteme geçişle birlikte yapılandırma sürecinin halen tamamlanmamış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin yaratacağı sorunların öngörülemediğinin ve devlet kurumlarının bu sürece hazırlıksız yakalandığının kanıtıdır" dedi. Vatandaşların bilgi edinme haklarının herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin korunmasının, demokratik ve şeffaf bir yönetimin temel koşullarından olduğuna vurgu yapan Adıgüzel, şöyle dedi:

"Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği'ne göre, Türkiye, Küresel Bilgi Edinme Hakkı Endeksi'nde 111 ülke arasında 81'inci sırada yer almaktadır. Bu sıralama gelişmiş ülkeler arasında yer alma hedefinde olan ülkemiz için olumsuz bir sıralamadır. Önergeye konu olan aksama ve mağduriyet yurttaşların bilgi edinme haklarını zedelemiştir. Bir daha olası aksamaların olmaması için tedbirlerin alınması şarttır. Ayrıca yapılan tüm başvuruların nitelikli şekilde değerlendirmeye alınıp yasal süresi içerisinde cevaplandırılması için gereken çalışmalar yapılmalıdır."

- Ankara

Kaynak: DHA