Fuat Oktay: CHP Gibi Arkasını Dönüp Gidenlerden Değiliz (2)

ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET

Yunuseli'nde gerçekleştirdiği Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışından sonra ikindi namazını kılmak için Ulucamii'ne gelen Oktay, namazın ardından cemaatle bir süre görüştü. Daha sonra Kapalıçarşı'yı gezen Oktay, esnafla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Oktay, esnaf ziyareti sırasında, Bursa'ya gezmeye gelen 3 Filistinli kadın turistin hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi. Bölge esnafıyla sohbet eden Oktay, esnafla vedalaşarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA