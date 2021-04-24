Fuat Oktay: Biden'ın değerlendirmesini reddediyoruz

Fuat Oktay: Biden'ın değerlendirmesini reddediyoruzCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz" dedi.

Fuat Oktay: Biden'ın değerlendirmesini reddediyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki sözde 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi. Oktay, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı