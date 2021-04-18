Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'a taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'a taziyelerini iletti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un babası Malıkgulı Berdimuhamedov'a Allah'tan rahmet, Sayın Cumhurbaşkanına, dost ve kardeş Türkmenistan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler