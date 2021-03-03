Fuat Oktay, annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'a taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Genel Başkan Yardımcımız, Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'ın Hakk'a yürüyen muhterem annesi Abide Özkal Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, başta Çiğdem Hanım olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler