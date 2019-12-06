Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti
Haberler » Politika » Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti - Haberler

Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

06.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:02
Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler