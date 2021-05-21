Fuat Güner, Institut Français Türkiye'nin canlı yayınına konuk oldu

MFÖ grubunun üyelerinden müzisyen, söz yazarı ve besteci Fuat Güner, Institut Français Türkiye'nin Instagram hesabından dinleyicileriyle bir araya geldi.

MFÖ grubunun üyelerinden müzisyen, söz yazarı ve besteci Fuat Güner, Institut Français Türkiye'nin Instagram hesabından dinleyicileriyle bir araya geldi.

Enstitünün hesabından canlı yayınlanan söyleşide Güner, sanat hayatını ve projelerini anlattı.

Güner, sanat hayatı boyunca harmoniye meraklı olduğunu belirterek, "Beatles grubu beni çok etkiledi. Onları dinleyip ben böyle müzik yapmalıyım dedim." ifadesini kullandı.

Anılarını anlatan Güner, "Eğer bir iki şarkı yapar ama daha sonra üretmeye devam edemezseniz yavaş yavaş silinir gidersiniz. Dolayısıyla devamlı şarkı üretmeniz ve bu şarkıları zamana da uydurmanız lazım. Mesela biz reggae çıktığı zaman, bu müzik türüne Türkçe örnek nasıl olur diyerek 'Deli deli kulakları küpeli' (Deli Deli) şarkısını o yüzden yapmıştık. Rock and roll Türkçe olsa nasıl olur diye sorarsanız, 'Vak The Rock' diye şarkı yaptık. Rap nasıl olur diye sorarsanız 'Ali Desidero' anında karşınıza çıkar. Aslında dünya müziklerini de buraya uygulayabilmişiz." dedi.

Güner, bir yandan da zamansız şarkılar yapmaya çok önem verdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Siz kendi yaptığınızı önce kendiniz seveceksiniz. Ama halkın da sevmesi gerektiğini bilip, sevmesini isteyeceksiniz. Dolayısıyla hani bir deyiş vardır ya 'sanat halk için midir, sanat sanat için midir' diye, her ikisi de. Hem sen seveceksin hem halkın da sevmesini isteyeceksin ve bunu sevsin diye onun zevkine de bakacaksın. Neleri seviyorlar, nereye kadar neyi anlıyorlar, nereye kadar gidersek nasıl etkileyebiliriz, bunlar önemli. Bizim grup bu konuda, özelikle de söz konusunda Mazhar (Alanson) çok emek sarf etmiştir. Çok dikkat ettik. Bir de kelimelere dikkat ederseniz söylenmesi, anlaşılması bile çok dikkat edilmiş bir konudur. Yani bizim şarkımızı dinlerseniz 'ne diyor?' demezsiniz."

Konuşmasında içinde bulunmaktan sevinç duyduğu projelere değinen Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar çeşitli projeler içerisinde bulunduk ki, 'Merhaba Müzik'ten başlayan, 'Nükhet Duru ve 10 Yıl Geçti' adlı müzikali vardı. Ajda Pekkan'lar, Zeki Alasya'lar... Mazhar, Fuat, Özkan olarak gerek Avrupa'daki turnelerimiz gerek buradaki konserlerimizin hepsi birbirinden efsane. Ama bunların içinde çok önemli gördüğüm bir çalışma oldu. O da Beatles Alaturka. D.E.F. Orkestra adı altında Erdal Kızılçay, Dağhan Baydur ve ben Liverpool'daki Beatles Festivali'ne davet edildik ve sahne aldık. O kadar çok beğenildi ki o gecenin performansı, bir daha çağırdılar iki sene sonra."

Yaklaşık bir saat süren etkinlik, Türkçe ve Fransızca dillerinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı