Fuat Güner'den Reyhan Pakyüz'e destek geldi!

31.12.2019 01:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 01:41

Reyhan Pakyüz'ün şarkılarını dinleyen ve tam not veren Güner, Anadolu Hisarı'nda buluştuğu genç şarkıcıya övgü dolu sözlerde bulundu.

Reyhan Pakyüz'ün yeni albümüne bir şarkı hazırlamak için çalışmalara başlayan Güner, "Herkesle çalışmam. Şöhret için değil müzik için emek harcayan kişilerle çalışmayı tercih ediyorum. Reyhan'ın da müziğe karşı duyduğu heyecan ve yeteneğinden dolayı başarılı olacağına inanıyorum. Sesi de enerjisi de çok güzel" diyerek övgülerini dile getirdi.