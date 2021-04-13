Fuat Çelik kimdir? Erzurumspor bağış gecesinde 500 bin tl bağış yapan Fuat Çelik kimdir?

TV 8'de Erzurumspor'a bağış gecesi düzenlendi. Survivor'dan sonra canlı olarak başlayan programda bağışlar damga vurdu. Gecenin en yüksek bağışı Fuat Çelik'ten geldi. Peki Fuat Çelik kaç tl bağışladı? Fuat Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?