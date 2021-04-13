Fuat Çelik kimdir? Erzurumspor bağış gecesinde 500 bin tl bağış yapan Fuat Çelik kimdir?
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TV 8'de Erzurumspor'a bağış gecesi düzenlendi. Survivor'dan sonra canlı olarak başlayan programda bağışlar damga vurdu. Gecenin en yüksek bağışı Fuat Çelik'ten geldi. Peki Fuat Çelik kaç tl bağışladı? Fuat Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Fuat Çelik gecenin en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Erzurumspor bağış gecesinde adından söz ettiren Fuat Çelik kimdir, kaç tl bağışladı? Tüm detaylar haberimizde.
FUAT ÇELİK KİMDİR, KAÇ TL BAĞIŞ YAPTI?
Fuat Çelik, Erzurumspor'a bağış gecesinde canlı yayına katıldı. Fuat Çelik, babasının adına500 bin TL bağışlamıştır. Aynı şekilde 100 bin Euro da kardeşi ve kendisinin adına bağışta bulundu.
Fuat Çelik, Avrupa'da gemi işleriyle ilgilendiğini söyledi.