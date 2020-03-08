SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fuat Çapa: "Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız" - Spor
Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor

Fuat Çapa: "Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız"

- Fuat Çapa: "Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kayserispor galibiyetiyle ilgili olarak, "Bugün için sonuç mutlu edici ama bu saatten itibaren cuma günü oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olmamız gerekiyor" dedi.

08.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:48
Fuat Çapa:

- Fuat Çapa: "Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kayserispor galibiyetiyle ilgili olarak, "Bugün için sonuç mutlu edici ama bu saatten itibaren cuma günü oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 25. Haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Çapa, "İki takım adına da çok önemli bir maçtı. Yapmış olduğumuz analizlerde rakibin kolay takım olmadığını gördük. Top rakipteyken açık oynayan bir takım. Buna karşı gerekli önlem alamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Kazandığınız toplarda kısa kısa paslarla çıkarsanız, bugünkü yakaladığımız pozisyonları yakalarsınız. Hafta içinde yaptığımız idmanların bugün sahaya yansıması bizim adımıza mutlu ediciydi. Biz sadece bugün bir karşılaşma kazandık. Önümüzde 9 hafta var. 9 hafta sonunda ligde kalacağımızı belirleyeceğiz. Bugün ve 3 haftadır takımın oyunu gelişmekte" şeklinde konuştu.

"Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok"

Tecrübeli teknik direktör, ligin 27. haftasında sahalarında oynayacakları Göztepe müsabakasının çalışmalarına ara vermeden başlayacaklarını vurgulayarak, "Takım olma adına olanakları değerlendirmeye çalıştık. Takım olmadan sonuç alamıyorsunuz. Sonuç bugün için mutlu edici ama bu saatten itibaren cuma günü oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olmamız gerekiyor. Galibiyeti kutlayacak zamanımız yok. Biraz sonra tesise gidip cuma günkü maçın çalışmalarını, programını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Fuat Çapa: 'Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Fuat Çapa: "Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Spor
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Spor
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Fuat Çapa: "Şu andan itibaren Göztepe maçına konsantre olmalıyız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 18:55:03. #1.14#