Fuat Çapa, kulübeye döndü
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Fuat Çapa, kulübeye döndü

23.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:56
Fuat Çapa, kulübeye döndü

Korona virüse yakalanan ve karantina sürecini tamamlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Korona virüse yakalanan ve karantina sürecini tamamlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü maçında ev sahibi ekipte Teknik Direktör Fuat Çapa sahadaki yerini aldı. Korona virüse yakalanan ve 10 günlük karantina sürecini tamamlayarak testi negatif sonuçlanan deneyimli teknik direktör, Gaziantep Futbol Kulübü maçında kulübedeki yerine geçti.

Süper Lig'in 12. haftasında oynadıkları Denizlispor maçından sonra korona virüse yakalandığı açıklanan Fuat Çapa, ligde 13. haftada oynanan Yeni Malatyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor müsabakalarında takımının başında olamamıştı.

(Bora Akyol- Murat Ergin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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