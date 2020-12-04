Fuat Çapa: "İlk gol pahalıya patladı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fuat Çapa: "İlk gol pahalıya patladı"

04.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:30

- Fuat Çapa: "İlk gol pahalıya patladı" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "VAR hakeminin çağırmaması yanlıştı" Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından konuştu.

- Fuat Çapa: "İlk gol pahalıya patladı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa:

"VAR hakeminin çağırmaması yanlıştı"

İSTANBUL - Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından konuştu. İlk golün pahalıya patladığını söyleyen Çapa, "Kırmızı kart pozisyonunda da VAR hakemi çağırmalıydı" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı maçtan önce analiz ettiklerini söyleyen Çapa, "Son 2 maçta özellikle baskıyı çok iyi yapıp, geçiş oyununu çok iyi oynuyorlardı. Bunu kırmaya çalıştık. Çarşamba günü yaşanan durumdan dolayı kafamızdaki kadroyu oynatamadık. Yusuf ve Koita hazır olmamalarına karşın oynamak durumunda kaldılar. Savunmadaki düzenimizi zorunlu olarak değiştirdik. İlk 10 dakika çok tedirgin oynadık ama sonrasında oyun istediğimiz şekle döndü. Varga'nın sakatlanması, değişiklik yapma zorunluluğu getirdi bize. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. Top bizdeyken kaptırdık ve Beşiktaş çabuk çıkıp golü buldu ve devre arasında yapacağımız hamleleri zora soktu bu gol. İkinci yarıda orta sahayla stoper arasındaki aralığı iyi değerlendirmek istedik. Ama Hadergjonaj'ın gördüğü kırmızı kart bizi oyundan düşürdü. Görüntülere biraz önce baktım, VAR hakeminin çağırmaması gerçekten üzücü. Tekrar izlediklerinde bu kararın doğru olmadığını göreceklerdir. Bundan sonraki süreç bizim için zor oldu. Bazı arkadaşların fiziksel olarak hazır olmaması, Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. 3-1'i yakalayacak bir pozisyonumuz oldu ancak bunu da değerlendiremedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Biz artık önümüzdeki maça bakıyoruz. Birkaç arkadaşımız dönecek. Başka bir fire vermezsek, geçtiğimiz sezonki seviyemizi yakalayacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Fuat Çapa: 'İlk gol pahalıya patladı'
Fuat Çapa: 'İlk gol pahalıya patladı'
Fuat Çapa: 'İlk gol pahalıya patladı'
Fuat Çapa: 'İlk gol pahalıya patladı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

İlgili Haberler

Fuat Çapa: 'İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik'
Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik"
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Fuat Çapa
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından - Fuat Çapa
Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi
Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Caner Cindoruk Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Sörloth Necip Uysal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuat Çapa: "İlk gol pahalıya patladı" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 23:35:57. #1.14#
title