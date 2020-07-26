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Fuat Çapa: "Gelecek sezon ile ilgili görüşmemiz olmadı"

- Fuat Çapa: "Gelecek sezon ile ilgili görüşmemiz olmadı" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Önceliğimiz Kasımpaşa olacaktır" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, sözleşmesinin sona erdiği Kasımpaşa Kulübü ile gelecek sezon için bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

26.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 26.07.2020 20:57

- Fuat Çapa: "Gelecek sezon ile ilgili görüşmemiz olmadı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa:

"Önceliğimiz Kasımpaşa olacaktır"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, sözleşmesinin sona erdiği Kasımpaşa Kulübü ile gelecek sezon için bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'i tebrik ederek, "Tempo bizim adımıza güzeldi. 3'ten sonra 4 ve 5 için pozisyonlar bulduk. Başakşehir de Türkiye şampiyonu bunu göz ardı etmememiz lazım. Okan hocayı tebrik etmek istiyorum. Biz iyileri hep dışarılarda ararız. Çok uzaklara gitmemize gerek yok. Başakşehir istikrarın neler getirebileceğini net şekilde gösterdi" şeklinde konuştu.

"14 haftada 27 puan bizim adımıza güzeldi"

Lacivert-beyazlı takımın başında bulunduğu süreci değerlendiren Çapa şu ifadelere yer verdi:

"İlk devre en çok gol yiyen takımlardan bir tanesiydik. Daha önce tespit ettiğimiz sorunları gördük. 12 haftayı değerlendirecek olursak. En çok puan toplayan takımıyız. Pandemiden önce 4 maçlık seri, pandemiden sonra o süreci çok iyi değerlendirdik. 7 hafta gol yemeden oynadık. Gelen oyuncuların katkıları oldu. Bu başarıyı sadece onlara mal edersek haksızlık etmiş oluruz. Bugün Mame Thiam kariyerinin en skorer sezonu. Aytaç, Haris, Yusuf o şekilde. Verimlilik açısından olumlu bir sezon oldu. 14 haftada 27 puan genel olarak bizim adımıza güzeldi."

"Gelecek sezonla ilgili görüşmemiz olmadı"

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fuat Çapa, sözleşme ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sözleşmemiz bitti. Biz burada belirli bir takım inşa ettik. Belirli bir oyun yerleştirdik. Tercihimiz burası olur ama bugüne kadar gelecek sezonla ilgili görüşme olmadı. Bundan sonra da olursa ilk tercihimiz olacaktır. Kasımpaşa ile görüşmeden herhangi bir kulüple görüşmemiz olmayacaktır."

Fuat Çapa: 'Gelecek sezon ile ilgili görüşmemiz olmadı'

Kaynak: İHA

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