Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: Futbolculara Tesislerde Yemek Veremiyoruz
Mali kriz, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'u fena vurdu. Teknik Direktör Fuat Çapa sosyal medyadan, "Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü tesislerde ne kahvaltı verebiliyoruz ne de yemek." paylaşımında bulundu.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, mali olarak büyük sıkıntı yaşıyor. Es Es'in Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım, kulübün içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.
"LİSANS ÇIKARAMADIĞIMIZ OYUNCULAR CUMA GÜNÜ SERBEST KALACAK"
İşte Çapa'nın yaptığı paylaşım: "Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü ne kahvaltı verebiliyoruz tesislerde ne de yemek. Dahası lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü yasal olarak serbest. Ama buna rağmen bugün sahaya çıkıp Eskişehirspor taraftarı önünde futbol oynamak istiyorlar. Bu sevgi ve saygının işaretidir. Hakan Aslantaş Almanya'dan bu maçta sahaya çıkmak için geldi. Güzel hareketler bunlar. Umarım şehir ve taraftarımız karşılığını verir."
ESKİŞEHİRSPOR 16. SIRADA YER ALIYOR
Eskişehirspor, ligde 12 hafta sonunda topladığı 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
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BIRI SU GÜZELİM TARAFTARI OLAN TAKIMA YARDIM ETSINN NE İŞİ VAR LIGDE KASIMPASININ BASAK SEHIRIN 10 TANE TARAFTARI OLMAYAN TAKIMIN BU HALIYLE BILE EVINDE OYNADIGI MACLAR BINLERCE KISI GIDIYORRRCevap Yaz 5 Yayından Kaldır