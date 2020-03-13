SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız" - Spor
Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor

Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız"

- Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe galibiyeti ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini söyledi.

13.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:19
Fuat Çapa:

- Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe galibiyeti ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, son vuruşlarda etkisiz kaldıklarının altını çizerek, "Karşılaşmayı olumlu hazırlandık. Karşılaşmaların seyircisiz oynanması haberi, ikinci etapta iptal edilip edilmeyeceği haberleri oyuncular üzerinde baya olumsuzluk oluşturdu. Maça konsantre olmak kolay değildi. Maç toplantısında da kafalarındaki olumsuzlukları silip karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini söyledik. Rakip, genel olarak kontraya dayalı oyun oynadı. Gol ile başlamak sevinçliydi. İlk atakta golü bulduk. Sonraki oyun gayet olumluydu. Son vuruşları yapamadık. Devre arasında oyunculara ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini, tekrar pozisyon bulabileceklerini söyledik. İkinci golden sonra rahatladık" şeklinde konuştu.

"Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız"

Galibiyet ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Son maçlarda yediğimiz gollerin az olması sevindirici. Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz yerdeyiz. Sadece 1-2 puanlık kredimiz var. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Sezon sonuna kadar bu takımın neler yapabileceğini öngörerek, gelecek sezon planlamasında katkı sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

"Federasyonun kararlarına uymak zorundayız"

Çapa, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynama ve liglerin iptal edileceğine dair çıkan iddiaların oyunculara etkisi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"O konulara girmemek lazım. Bunu ne kadar çok dillendirirseniz oyuncular da o kadar etkilenmiş olur. Nasıl oynanıyorsa o şekilde oynanacağız. Futbolun ikili mücadele oyunu olduğunu biliyoruz. Bundan sonra federasyonunun vermiş olduğu karar neyse biz de uymak zorundayız."

Fuat Çapa: 'Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Spor
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Spor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Spor
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi? Spor
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi?
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman Muhterem Nur Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Futbolcu Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Fuat Çapa: "Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz noktadayız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 23:40:17. #1.15#