19.08.2019 23:14

- Fuat Çapa: "2 puan kaybettiğimiz için üzüldük"

Fuat Çapa'nın penaltı isyanı

Eskişehirspor Teknk Direktörü Fuat Çapa:

"Bu takım rahat çalışabilirse çok fazla değil bazı yapılması gereken işler yapılırsa ilk 6'ya girebilecek kapasiteye sahip, eksi 6 puan olsa da"

ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa, "Üzücü olan son dakikada verilmeyen penaltı, futbolcumuz altı pasın içine girmiş vursa gol olacak. Görüntülere baktık bu penaltı değilse hangisi penaltı olur bilmiyorum. Kurallar değişti diye biliyorum ama penaltı kuralları değişmedi. 2 puan kaybettiğimiz için üzüldük" dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, topu 3. bölgeye taşımakta zorlandıklarını ifade etti. Çapa, "Karşılaşma açıkçası beklediğimiz gibi geçti. Rakibin daha çok kontraya dayalı bir oyun oynadığını izlemiş olduğumuz hazırlık karşılaşmalarında görmüştük. Galip gelmek için gereken atakları yapmak zorundasınız ama diğer taraftan da temkinli olmak zorundasınız. Oyun olarak, mücadele olarak iyi mücadele ettik zaman zaman iyi oynadık. İstediğimiz oyunu 3. bölgeye taşıyamadık bu bir gerçek. Bazı oyuncularımızın geç katıldığından dolayı yapmış olduğumuz tercihler var. Nitekim tam oyunu ele almışken direkten dönen top akabinde dönüşünde yediğimiz bir gol. Yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra oyuna giren oyuncular klasını gösterdi. Çok koşmak, çok mücadele etmek güzel ama doğru yerlere doğru zamanda koştuğunuzda daha güzel oluyor. Bunu oyuncularımız sahaya girdikten sonra net bir şekilde gördük" diye konuştu.

"Bu penaltı değilse hangisi penaltı olur bilmiyorum"

Son dakika penaltılarının verilmediğini öne süren Fuat Çapa, "Üzücü olan ise son dakikada verilmeyen penaltı futbolcumuz altı pasın içine girmiş vursa gol olacak. Görüntülere baktık bu penaltı değilse hangisi penaltı olur bilmiyorum. Kurallar değişti diye biliyorum ama penaltı kuralları değişmedi. 2 puan kaybettiğimiz için üzüldük. Oynamış olduğumuz oyunun, yapmış olduğumuz mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Bu takımın neler yapabileceğini görebiliyoruz. Saha içindeki mücadelenin çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu sezon. Bu takım rahat çalışabilirse çok fazla değil bazı yapılması gereken işler yapılırsa ilk 6'ya girebilecek kapasiteye sahip, eksi 6 puan olsa da" dedi.

Kaynak: İHA