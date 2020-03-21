Fuarlar sonbahara taşındı Network Fuarcılık tarafından 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ve 9-12 Nisan tarihlerinde yapılacak BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Network Fuarcılık tarafından 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ve 9-12 Nisan tarihlerinde yapılacak BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Kaynak: Dunya.com