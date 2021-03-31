Fuarlar, salgın sürecine uygun koşullarda açılmaya başladı

64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı pandemiye uygun koşullarda başladı.

64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı pandemiye uygun koşullarda başladı. Fuarda 10 bin dolarlık fiyatıyla timsah derili ayakkabı dikkat çekti.

Bu sene 64'üncüsünü düzenleyen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), COVİD-19 salgınına uygun tedbirlerini alarak açıldı. Bini aşkın marka, İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geldi. Yerli ve yabancı pek çok insanın katıldığı fuara, 50'den fazla ülke de heyet gönderdi. Fuara 20 firmasıyla katılan İtalya dikkat çekti. Fuarda kadın, erkek, çocuk ayakkabısı; klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni model ayakkabı tanıtıldı. Etkinlikte 10 bin dolarlık fiyatıyla timsah derili ayakkabı dikkat çekti. Ayakkabının tasarımcısı Emin İrem: "Timsah derisi el işçiliği, bizim tabirimizle göz nurumuz. Orijinal timsah derisinden yapılıyor. Timsahın bir kısmını kullanıyoruz bunda. Komple timsahın derisini kullanamıyoruz. Sırt bölgesinden ayakkabının yüzünü kullanmış oluyoruz. Geri kalan parçalarından da ayakkabının kalan kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Fuardaki klimalı ayakkabıyla ilgili bilgi veren firma Sahibi Zekariya Yalçın, "Özellikle ayak sağlığını korumak için geliştirilen bir ürün. Ayakkabının içine yerleştirdiğimiz özel mekanizma sayesinde ayakkabılardaki terlemeyi, kokuyu ve bakteri oluşumunu azaltmaya yarayan bir sistem. Bizim 30 yıllık AR-GE birikimlerimizle ortaya çıkarttığımız bir ürün" diye belirtti.

Korona virüs salgınının Türkiye'deki ayakkabı sektörüne katkı sağladığını da söyleyen Yalçın, bunun nedeninin de müşterilerin Çin'e gitmeye çekinmesinden kaynaklandığını söyledi. Fuarda şeker hastaları için tasarlanan ayakkabılar da dikkat çekerken bilgi veren Timuçin Solak: "Şeker hastalarının ayaklarında yara varsa bu tür ortopedik ayakkabıları giyince rahatsız olmuyorlar. Estetik dikiş kullanılmayarak üretilen bu ayakkabılarda yara edecek hiçbir malzeme kullanmıyor. Ayakkabıların derisi geyik derisinden" şeklinde konuştu.

64. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) kapılarını 3 Nisan Cumartesi tarihine kadar açık tutacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı