Fuarlar 1 Eylül'de yeni önlemlerle düzenlenecek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren düzenlenmeye başlayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." (İHA) Kaynak: İHA