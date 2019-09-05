Fuarın en güzeli "Sarıkız" seçildi

05.09.2019 15:04

Tekirdağ'da, Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında İnek Güzellik Yarışması düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda oluşturulan yarışma alanına getirilen 10 inek jürinin karşısına çıkarıldı.

Yarışma sonunda çiftçi İsmail Ak'a ait Sarıkız isimli inek birinci, Kamil Turgut'a ait inek ikinci, Emin Erdoğan'a ait inek üçüncü seçildi.

Yarışmada birinci olan Sarıkız'ın sahibi İsmail Ak, gelecek sene Almanya'da düzenlenecek tarım fuarına gitmeye hak kazandı. Dereceye giren diğer yarışmacılara ise çeyrek altın hediye edildi.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, burada yaptığı konuşmada, tüm yarışmacıların belli bir elemeden geçerek yarışmaya katıldığını söyledi.

Yarışmada ırk özelliklerini en iyi taşıyan ve en bakımlı inek kategorisinde değerlendirme yapıldığını ifade eden Durgun, "Bu hayvanların gelişimine bağlı olarak yüksekliği, beden genişliği, beden derinliği ölçüldü ve ayak yapısında bozukluk olup olmadığına bakıldı, buna göre puan verildi. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar başarılıdır. Dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA