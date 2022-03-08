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Fuarda Oltu Cağ Kebabı kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fuarda Oltu Cağ Kebabı kuyruğu

Erzurum'da açılan Doğu Anadolu Kariyer Fuarında katılımcılara Oltu Belediyesi, Oltu OSB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Oltu Cağ Kebabı ikram edildi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da açılan Doğu Anadolu Kariyer Fuarında katılımcılara Oltu Belediyesi, Oltu OSB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Oltu Cağ Kebabı ikram edildi.

Oltu Belediyesi personeli Cağ kebabı ustası Adil Çimen'in hazırlamış olduğu Cağ kebabı fuara katılan yüzlerce kişiye ikram edildi.

Cağ kebabını tatmak için yüzlerce kişi saatlerce kuyrukta bekledi.

Etkinlik boyunca davetlilere iki gün boyunca 500 kilo koyun etinden kebap hazırlanarak ücretsiz olarak ikram edildi. - ERZURUM

Fuarda Oltu Cağ Kebabı kuyruğu

Fuarda Oltu Cağ Kebabı kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Anadolu, Erzurum, OSB, Yerel, Haberler

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