Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor
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Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor Bingöl Belediye meclis üyesi, fuarda görüp hobi olarak ektiği Isparta lavantalarını, tarım arazileri dışındaki alanlara ekerek hem ekonomik kazanç sağlamak hem de turizme kazandırmak istiyor.

Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor

BİNGÖL - Bingöl Belediye meclis üyesi, fuarda görüp hobi olarak ektiği Isparta lavantalarını, tarım arazileri dışındaki alanlara ekerek hem ekonomik kazanç sağlamak hem de turizme kazandırmak istiyor.

Bingöl'de yaşayan üç çocuk babası ve Bingöl Belediyesi Meclis Üyesi Sait Kolak (44), birkaç yıl önce Antalya'da düzenlenen bir fuara katıldı. Fuarda Isparta'dan gelen kooperatiflerin lavanta ile elde ettiği ürünleri gören Kolak, merak ederek hobi olarak bahçesine ekimini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 dönümlük alana ilk olarak ekim yapan Kolak, lavantalardan verimli olduğunu görünce 10 dönümlük alana 5 bin kök daha ekti. Amacının hem kullanılmayan tarım arazilerine lavanta ekimi yapıp kazanç sağlamak hem de turizme kazandırmak olduğunu belirten Kolak, bu kapsamda köylerde kooperatifler kurmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya'da bir fuara katıldığını aktaran Sait Kolak, "Isparta'dan gelen kooperatif yetkilileriyle tanıştık, lavantadan söz ettiler, oradaki ürünleri görünce. Lavantanın turizme çok büyük katkısı olduğunda da söz ettiler. Biz de 1,5 dönümlük alana deneme amaçlı ilk olarak ettik. 2020 yılında da 8 dönüm kalan arazimizin tamamına da lavanta ektik. Yüzde 80 civarında o da tuttu. Bizim buradaki gayemiz tarım arazisi dışındaki arazileri lavantayla ekonomiye tekrar kazandırmak. Köylüye daha farklı gelir elde etmeleri için öncülük etmek. Düşüncemiz Bingöl'deki birçok alanda köy kooperatifleri kurdurup burada da Isparta gibi lavanta ektirmek. Burada da niye Isparta olmasın. Yüzen adalar gibi bir turizm yerimiz var, o bölgedeki insanlarla görüşüp yüzen adayla beraber lavantayla turizme kazandırmak. Düşüncemiz, ekilmeyen arazilerin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi.

Lavantanın hem ekonomik olarak hem de turizm olarak çok katkısı olduğunu dile getiren Kolak, "Bu alanda toplam 5 bin fide ektik. Ben özellikle şunu söylüyorum, insanlarımız tarım arazisine lavanta ekmesinler. Ekilmeyen arazilere eksinler, çok da su istemiyor. Ayda birkaç kez damlama sistemiyle sulanırsa yeterlidir. Lavantanın turizme katkısı var. Aynı zamanda bunun yağı elde edildiği zaman sıvı sabunu, kolonya, katı sabun, çay, krem gibi birçok ürün var. Yani lavantanın suyuna kadar. Çok faydalı bir bitkidir. Çarpanı çok yüksek bir bitkidir. Şunu şöyleyeyim, biz kollarımızı sıvadık kardeşlerimizle beraber. Bu alanı tamamını kendimiz yaptık. İnşallah bu iş tutarsa, her vatandaşımıza yardımcı oluruz" şeklinde konuştu.

Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor
Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor
Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor
Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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