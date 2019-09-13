Fuarda elektrikli tramvay ve trenlere ilgi

13.09.2019 09:23

BU yıl 88'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sergilenen, gerçek boyutlarından daha küçük elektrikli tren, tramvay ve çocuk eğitim araçları ilgi çekti. Ziyaretçiler, nostaljik görünümlü tramvay ve trenler ile fotoğraf çektirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda firmaya ait olan elektrikli tren, tramvay ve çocuk eğitim araçlarının tanıtımının yapıldığı stant, fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Genellikle belediyeler, otel ve eğlence merkezleri tarafından satın alınan elektrikli araçlar, nostaljik görüntüleriyle de dikkat çekti. Stantta kimileri tramvayla kimileri de elektrikli olmasına rağmen görsel olarak bacasından duman tüten trenlerle fotoğraf çektirdi.

İzmir Fuarı'na ilk kez katıldıklarını belirten firma çalışanı, mühendis Kaan Kahraman, "Stanttaki bütün araçların hepsi elektrikle çalışıyor. Burada sarı bir elektrikli aracımız var. Bu çocuk trafik eğitim aracı olarak tanımlanıyor. Vites, el freni, emniyet kemeri gibi çocuğa bir araçta olması gereken her şeyi öğretiyor. Çocuğu eğitmek ve trafiğe alıştırmak amaçlı kullanılıyor. Bunun dışında elektrikli trenlerimiz var. Burada minyatür olarak sergilenen tramvaylarımızın gerçeğini bazı belediyelere temin ettik. Burada sergilenen tramvay da Taksim tramvayı modeline sahip olduğu için ziyaretçilerden çok ilgi görüyor. Araçların genellikle 50 ile 80 kilometrelik menzili var. Araçlar 7-8 saat boyunca şarj ediliyor ve tüm gün kullanılabiliyor. Şu anda özellikle çocuklardan çok büyük ilgi görüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA