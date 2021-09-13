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Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü

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Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü

Buca Belediyesi, 90. İzmir Enternasyonal Fuarında binlerce İzmirliyi ağırladı.

Buca Belediyesi, 90. İzmir Enternasyonal Fuarında binlerce İzmirliyi ağırladı. Kentin eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı stantta düzenlenen etkinlikler, 7'den 70'e tüm vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Bu yıl 90. kez ziyaretçilere kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında Sanat Müzesi önündeki havuzlu alanda yer alan Buca Belediyesi standı, ziyaretçi akınına uğradı. Stanttaki 12D film aracı, macera dolu film gösterimleriyle çocukların gözdesi oldu. Dans gösterileri ve palyaçolu yüz boyama etkinlikleri de fuar boyunca minik ziyaretçilerine birbirinden keyifli dakikalar yaşattı. Halk oyunları gösterileriyle renklenen Buca Belediyesi standında, vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Pandemi döneminde hayata geçirilen Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi başta olmak üzere Buca'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı stantta, ikram edilen aşure ve tarım ürünleri de büyük ilgi gördü. Bir dönem Türkiye'nin en güzel üzümlerinin yetiştiği Buca'da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan belediyenin hasadını gerçekleştirdiği üzümleri misafirlerden tam not aldı. Belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen zeytin fidanları da katılımcılara armağan edilirken, ücretsiz dağıtılan zeytinyağı ve zeytin kolonyaları da beğeni topladı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, stantta vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılıç, ziyaretçilerine zeytin fidanı armağan etti. - İZMİR

Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü

Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü

Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü

Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü

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Haber: Fuarda Buca standı büyük ilgi gördü - Haberler
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