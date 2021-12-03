Fuarcılık sektörünün geleceği "Güncel Gelişmeler" toplantısında ele alındı

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı pandemiye rağmen 600'ün üzerinde katılımcı firma, 3 binin üzerinde marka ve 50 binin üzerinde ziyaretçi ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüm sektörlerde olduğu gibi fuarcılık sektöründe de salgın sonrası ekonomik büyüme için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaları ve sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere HORECA (otel, restoran, kafe) sektöründen kurum, kuruluş, dernek ve basın yetkilileri "Fuar Sektöründe Güncel Gelişmeler" başlıklı yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen toplantıda, güvenli fuarcılıktan sektörel büyümeye kadar birçok konunun masaya yatırıldı. Toplantıya, salgına rağmen fuarlara katılacak yurt dışı alım heyeti rakamları damga vurdu.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Türkiye'nin en büyük HORECA fuarını yapma başarısını elinde bulunduran ANFAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı fuarlara yurt dışından gelen alım heyetlerinin artması gerektiğine dikkati çekti. Bıdı "Pandemi sonrası birçok sektör küçülmeye gitti ve iş hacmini arttırmakta zorlandı, fuarların en önemli amacı yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiyi katılan firmalarla buluşturmak olmalı." ifadelerini kullandı.

HORECA sektörü ihtiyaçlarını karşılamak için ANFAŞ'ta buluşuyor

Türkiye'nin en büyük HORECA fuarı için geri sayıma başladıklarını söyleyen Bıdı, "18 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı pandemiye rağmen 600'ün üzerinde katılımcı firma, 3 binin üzerinde marka ve 50 binin üzerinde ziyaretçi ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bıdı, "Sektöründe yer edinen firmaların en doğru satın alma yetkilileri ve heyetleriyle buluşmaları için ekibimiz ve tüm paydaşlarımız yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu yıl Ticaret Bakanlığımıza 39 ülkeden alım heyeti için başvuruda bulunduk. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve acentelerle ortak çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar sonucunda 70'den fazla ülkeden ziyaretçiyi fuarımızda ağırlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güvenli turizmin kapıları ANFAŞ'ta açılıyor

Salgın sonrası özellikle turizm sektöründe yaşanacak gelişmelere ve sektörde oluşacak taleplere parantez açan Bıdı, şunları aktardı:

"2022 yılının turizm açısından büyük talep patlaması yaratacağı tüm uzmanlar tarafından öngörülüyor. Bu talep yoğunluğunda katılımcı ve ziyaretçilerimizin en fazla dikkat edeceği hususların başında hiç şüphesiz güvenli turizm ve güvenli organizasyonlar olacaktır. 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarı oluşacak tüm talepleri en doğru arz ile buluşturacaktır.

Hem fuarlarımızın eş zamanlı olması hem de tüm dünyadan katılımcı ve ziyaretçilerin fuarlarımızda yer alıyor olması oluşan ticaretin hacminin büyümesini ve tüm paydaşlarımızın yeniliklere ulaşmasını sağlayacak. Türkiye' de ve hatta dünya da ilk kez sergilenecek en yeni ürünleri fuarımızda ziyaretçilerle buluşturacağız, Güvenli Fuar ve Organizasyon sertifikasına sahip olan öncü fuar merkezlerinden biriyiz. Ayrıca fuarlarımızı 40 bin metrekare gibi büyük bir alanda gerçekleştirmenin avantajını da tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz için kullanacağız."

Vegan ve inovatif ürünler büyük buluşmada yerini alacak

Bu sene fuarlarda yenilik ve inovasyona açık çalışmalar yaptıklarını söyleyen ANFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şeniz Yılmaz ise "İlk defa fuarımızda vegan ürünler bölümü olacak. Ayrıca firmaların inovatif ürünleri için de alan ayırdık. Vegan yaşam tarzı için en büyük uluslararası fuar organizasyonu olan Alman kökenli VeggieWorld (Dortmund Messe) resmi partneri DTFOOD ile gerçekleştirdiğimiz birliktelik doğrultusunda 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda 'Vegan, Vejeteryan ve Glutensiz Ürünler Marketi' kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca yurt içinden ve başta Almanya olmak üzere tüm dünyadan vegan ve vejeteryan ürünlere ilgisi olan ziyaretçilerin fuara katılımı için ortak çalışmalar yapacağız." bilgisini verdi.

Yılmaz, fuarlara hangi ülkelerin daha çok ilgi gösterdiği ile ilgili de açıklamada bulunarak, "Daha önceki yıllarda ziyaretçi olarak katılan ülkelere ilaveten Yunanistan ve Katar ile önemli bağlantılar gerçekleştirdik. Fuarlarımıza bu iki ülkeyi alım heyetleri ile birlikte dahil etmiş olduk. Ayrıca acentelerimiz vasıtasıyla Ortadoğu'dan 250 kişilik bir heyet de fuarlarımızı ziyaret edecek. Kosova ve Arnavutluk'tan da 70'e yakın alım heyeti gelecek. Bununla birlikte Rusya ve Türki Cumhuriyetler de katılımcılar arasında yer alacak." yorumunu yaptı.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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