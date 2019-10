05.10.2019 17:59

Fuara özel indirimli mezar... 100 liradan başlayıp 72 bin liraya kadar mezar yapıyorlar

ÇANAKKALE - Güney Marmara'nın önemli fuarları arasında yer alan 13. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında indirimli mermer mezar satışı yapan stant ilgi gördü.

Biga'nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen ve üç gün açık kalacak fuara katılan 134 firma, bin peronda stant açtı. Stantlar arasında ziyaretçileri en çok şaşırtanlardan biri ise Titiz Mozaik ve Mermer'in sahibi İbrahim Aktay'ın mezar standı oldu. Standında indirimli mermer mezar satışı yapan ve 13 yıldır fuara çıktığını belirten Aktay, "Her fuarda sorulan bir soru var, 'Bedava mezar var mı' diye. Espri sorusu. Ben de espri olarak '30 Şubatta bedava' diyorum. En ucuzundan en pahalısına kadar mezarlarımız var. Her bütçeye, her kişiye hitap ediyoruz. Fuarlardan memnunuz. Fuarlarda talep farklı oluyor. Çünkü bizim insanımız görünce aklına geliyor. Göz önünde olmanın avantajı bu. Fuara girince insanlar önce yadırgıyorlar. 'Fuarda mezarın ne işi var?' diyorlar. Dönüşte akıllarına geliyor. 'Bizim de rahmetlimiz var. Soralım, fiyatlarını öğrenelim' diyorlar. Uygun geliyor sipariş veriyorlar. Fuarlarda epey bir sipariş alıyoruz. Fuara özel fiyatlarımız ise 2 bin 500 liradan 9 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hatta 72 bin liraya da mezar var" diye konuştu.

Kaynak: İHA