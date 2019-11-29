Fuara gelemeyen çocuklara kitap götürüyorlar

29.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:50

Elazığ'da düzenlenen 3. Kitap Fuarı'nda, katılım sağlayamayan çocuklar için hayata geçirilen proje ile vatandaşların bağışladığı kitaplar okullara ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Goncalar Solmasın Derneği iş birliği ve Elazığ Belediyesinin katkılarıyla, 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen 3. Kitap Fuarı kapsamında, "Onlar da Okusun Projesi" hayata geçirildi.

Fuara gelemeyen kırsalda yaşayan öğrenciler için uygulanan proje ile oluşturulan kitap havuzunda, vatandaşların bağışıyla 5 bin kitap toplandı.

Projede yer alan gönüllü öğretmenler, kitapları köy köy gezerek okullara ulaştırıyor.

Öğrenciler, fuarda seçer gibi, okullarda oluşturulan stantlarda sergilenen kitaplardan beğendiğini alabiliyor.

Öğrenciler için ayrıca yarım saat kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

"Çocuklarımızın kitabı ne kadar sevdiğini görüyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy köy gezerek her zaman kitaba ulaşamayan, kitap alma imkanı olmayan çocukları kitapla buluşturduklarını söyledi.

Proje sayesinde, kırsalda yaşayan çocuklara kitap ulaştırma fırsatı bulduklarını kaydeden Gürtürk, kendisinin de fırsat buldukça gönüllü öğretmenlerle köyleri gezdiğini belirtti.

"Kitaba ulaşamayan ve ihtiyacı olan köy okullarındaki çocuklarımıza kitapları ulaştırmaya başladık." diyen Gürtürk, okumanın önemini küçük yaşlardan itibaren kavratmak ve okuma alışkanlığını geliştirmek için çabaladıklarını bildirdi.

Gürtürk, "Köylerimizi gezerken çocuklarımızın kitabı ne kadar sevdiğini görüyoruz." dedi.

"Okuyan toplum gelişir"

Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu da dünyanın en güzel duygusunun çocukları sevindirmek olduğunu dile getirdi.

Çocuklara küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışma yaptıklarını ifade eden Ormanoğlu, şöyle konuştu:

"En önemli konularımızdan biri okumak. Okuyan toplum gelişir. Bu nedenle okumayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda bu projeyi başlattık. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı'nda kitap havuzu oluşturduk. Burayı gezen vatandaşlarımız hem kitap aldılar hem de fuara gelemeyen kırsaldaki çocuklarımıza birer kitap armağan ettiler. Oluşturduğumuz kitap havuzu doldu. İnsanlarımız çok duyarlı davrandı. Fuara gelemeyen çocukların ayaklarına gidip kitap vererek yüreklerine dokunuyoruz."

"En güzel hediye kitaptır"

Öğrencilerden Yağmur Akduman, okullarına kitap getirildiğini, buna çok sevindiklerini söyledi.

Akduman, "Herkese kitap verdiler. Benim için en güzel hediye kitaptır." diye konuştu.

Fatih Dündar ise kitapları çok sevdiğini, hediye edilen kitapları okuyacağını dile getirdi.

Kaynak: AA