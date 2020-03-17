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Fuar, kongre, etkinlik sektöründeki STK'lardan ortak bildiri

Fuar, kongre ve etkinlik sektöründeki 12 dernek ve vakıftan ortak yazılı bir açıklama yapıldı.

17.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:30
Fuar, kongre, etkinlik sektöründeki STK'lardan ortak bildiri

Fuar, kongre ve etkinlik sektöründeki 12 dernek ve vakıftan ortak yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada sektörün 'koronavirüs' salgınından dolayı yaşanan iptallerden en az seviyede etkinlenmesi amacıyla sıralanan bir takım önerilerin ilgili bakanlıklara sunulacağı bildirildi.

Dünyayı sarsan koronavirüs (COVİD-19) fuar, kongre ve etkinlik sektöründeki faaliyetleri durdurdu. Sektördeki STK'lar konuyla ilgili olarak acil önlem alınması gerektiğine ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada Şubat ayında başlayan iptal ve ertelemelerin an itibarıyla zirveye ulaştığı bildirilirken, önlem ve destek çağrısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamada bir takım önerilerden oluşan bir acil eylem planının ilgili bakanlıklara sunulacağı belirtildi. (DPiD) Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, (I-MICE) Uluslararası Mice Endüstrisi Derneği, (İSTAV) İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı, (MPI) Uluslararası Toplantı Profesyonelleri, (SİTE) Motivasyon Etkinlikleri Turizmi Yöneticileri Derneği, (SSTD) Sergileme ve Stant Tasarımcıları Derneği, (TETSED) Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği,(TKTD) Türkiye Konferans Tercümanları Derneği, (TUED) Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği, (UFYD) Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği, (YEPUD) Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği,(YEKON) Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği'nin bir araya gelerek oluşturduğu nneriler şu maddelerden oluşuyor:

"Şubat 2020 itibarıyla tahakkuk eden/edecek SGK, KDV ve muhtasar tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,

2019 ve 2020 yılları kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere faizsiz olarak ertelenmesi, ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,

Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin gerek yurtdışından gelen ve Türkiye'de hizmet verdikleri yabancı müşteriler, gerekse yurtdışında hizmet verdikleri yabancı müşteriler sebebi ile kazandırdıkları döviz girdilerinin ihracat kaleminden sayılıp EXIM Bank ve diğer döviz kazandırıcı kredi ve teşviklerden faydalandırılması,

Küçük ve orta ölçekli işletmelerimize 1 milyon TL'ye kadar uygun faizli ve uzun vadeli KGF kaynaklı kredilerin verilmesi,

İŞKUR'un 'Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin sektörümüz için devreye sokulması,

İşletmelerin kamu bankaları başta olmak üzere 2020 yılı içinde vadelendirilmiş kredi borçlarının ertelenmesi,

Asgari ücret teşvikinin COVID-19 etkisi geçene kadar 2 katına çıkartılması,

COVID-19 salgınından en çok etkilenen uluslararası katılımlı toplantı, fuar, kongre ve etkinliklerde teknik, sözlü çeviri, dekor, stant dekorasyonu, transfer, insan kaynağı vb. hizmetlerini veren şirketlerle tasarım ajansları, reklam ve tanıtım ajansları, prodüksiyon şirketleri, bağımsız tasarımcı, yazar, konferans çevirmenleri gibi bu alanlarda faaliyet gösteren serbest meslek erbapları ve firmalara personel destek kredisi ve teşviki verilmesi."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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