Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

İZMİR'de, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının açılışı yapıldı. 17 Eylül'e kadar sürecek fuarlarda toplam 278 katılımcı yer alacak.

Fashion Tech- Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Prime ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir'de açıldı. 17 Eylül'e kadar sürecek her iki fuarda farklı şehir ve ülkelerden toplam 278 katılımcı yer alacak. Fuarın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul, Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve davetliler katıldı.