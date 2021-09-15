Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

İZMİR'de, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının açılışı yapıldı.

İZMİR'de, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının açılışı yapıldı. 17 Eylül'e kadar sürecek fuarlarda toplam 278 katılımcı yer alacak.

Fashion Tech- Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Prime ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir'de açıldı. 17 Eylül'e kadar sürecek her iki fuarda farklı şehir ve ülkelerden toplam 278 katılımcı yer alacak. Fuarın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul, Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Soyer, "Fuarımız, İzmir ve Türkiye'yi dünyayla buluşturmaya devam ediyor. Tüm lokomotif sektörlerimize can veriyor. TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip Fuar İzmir'de, 278 katılımcı firma ve ziyaretçilerimizle bir aradayız. Türkiye'nin öncü sektörlerinden tekstilin kalbi, 3 gün boyunca Fuar İzmir'de atacak. Amacımız İzmir ve Ege Bölgesi'ni kumaş ve konfeksiyon yan sanayisinin en önemli cazibe merkezi haline getirmek. Hazır giyim üreticileriyle kumaş ve konfeksiyon yan sanayicilerini buluşturarak üretime ve ihracatımıza destek veriyoruz. Biliyorum ki iki bütünleşik fuar olarak ele aldığımız Fashion Prime ve Fashion Tech tekstil sektörüne pandemi sonrasında yeni bir nefes ve hayat verecek" dedi.

Makine ve Teknoloji Ödülleri'nin takdiminin ardından kurdele kesmiyle davetliler, fuarı gezdi.


Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

 'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir

'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Tunç Soyer
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Mergim Berisha Cristiano Amelia Hamlin Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hamid Karzai Meral Akşener Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fuar İzmir'de moda fuarları açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:34:24. #1.11#