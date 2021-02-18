FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, Baskil MYO'yu ziyaret etti
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FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, Baskil MYO'yu ziyaret etti

18.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:00
FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, Baskil MYO'yu ziyaret etti

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Baskil Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Baskil Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve idarecilerinin yüksekokulu ziyaret ettiğini söyledi.

Bulut, "Yüksekokulumuzun işleyişi ve tanıtım faaliyetleri hakkında kendilerine detaylı bilgiler sunduk. Baskil Yüksekokuluna katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Göktaş'a plaket takdim ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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