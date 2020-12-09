FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:27
FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, AA'nın

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Göktaş, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "koronavürüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Göktaş, seçtiği fotoğrafları değerlendirirken yaşadığı olaylar etkisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Göktaş, "Çekilen fotoğraflar yaşadığımız zorlu sürecin birer özetidir. Özellikle salgında sağlık çalışanlarının yaklaşık bir yıldır yaptıkları mücadeleyi yansıtan bir resim, bölgemizde bir ilimizde çocukların kendi imkanları ile hayal ederek geliştirmiş oldukları bir spor sahası. Genel olarak Anadolu Ajansı gerçekten çok iyi kareler yakalamış. Sahada çok iyi fotoğraflar çekmiş. Bu fotoğraflar hepsi seçilmeye layıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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