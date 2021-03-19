FÜ öğretim üyeleri, "Ipard III" projesi için 4 rapor hazırladı
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FÜ öğretim üyeleri, "Ipard III" projesi için 4 rapor hazırladı

19.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:17
FÜ öğretim üyeleri,

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından "Ipard III" projesi kapsamında ülke için önemli 4 rapor hazırlandığı bildirildi.

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından "Ipard III" projesi kapsamında ülke için önemli 4 rapor hazırlandığı bildirildi.

FÜ'den yapılan açıklamada: "Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği'nin "TA/2020/SER0002 - Technical Assistance for Sectoral Analysis for Preparationof IPARD III Programme" projesi kapsamında Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından, Kırsal Kalkınma Altyapı Sektörü Analiz Raporu- Rural Infrastructure Sector Analysis Report, Yenilenebilir Enerji Sektörü Analiz Raporu- Renewable Energy Sector Analysis Report, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Kırsal İşletmelerin Geliştirilmesi İçin Değerlendirme Raporu-Assessment Report for Diversification of the Farm Activities and Rural Business Development, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Analiz Raporu - Fisheries and Aquaculture Sector Analysis Report" şeklindeki dört rapor, Türkçe ve İngilizce olarak Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kenan Peker, Prof. Dr. Naim Sağlam, Prof. Dr. Ayşe Gürel İnanlı, Prof. Dr. İnanç Özgen, Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ve Doç. Dr. Tuncay Ateş Şahin tarafından hazırlanmıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Avrupa Birliği'nin "TA/2020/SER0002 - Technical Assistance for Sectoral Analysis for Preparationof IPARD III Programme" projesinde emeği geçen Fırat Üniversitesi öğretim üyelerini tebrik etti"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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