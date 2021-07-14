FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törenle yüksekokulun farklı programlarından mezun olan 29 öğrenciye diplomaları verildi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, normalleşme normalleşme sürecine geçişle öğrencilere diplomalarını okulda düzenlenen programla vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gençlere hayatlarında başarı diledi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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