FÜ Keban Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
FÜ Keban Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törenle yüksekokulun farklı programlarından mezun olan 29 öğrenciye diplomaları verildi.
FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, normalleşme normalleşme sürecine geçişle öğrencilere diplomalarını okulda düzenlenen programla vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gençlere hayatlarında başarı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan