FÜ kadın kollarından öğrenciler için kermes

08.10.2019 13:07

Fırat Üniversitesi (FÜ) Kadınlar Kolları, öğrencilere destek olmak için kermes açtı.



FÜ Kadınlar Kolları, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım edebilmek için kermes açtı. Bu kapsamda kadınlar evlerinde yaptıkları yemek, pasta, börek ve yöresel ürünleri Sosyal Merkez önünde açılan kermese getirdi. Burada satışa sunulan ürünler, öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından büyük ilgi gördü. Kermesin 2 gün boyunca açık kalacağı ve toplanan paralarla öğrencilere burs verileceği bildirildi.



2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrencilere maddi katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlediklerini belirten FÜ Kadınlar Kolları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Eröksüz, " Başkan Günay Demirdağ olmak üzere üniversitemiz kadınları gönüllü olarak yer aldılar. Hepsi el emeği göz nuru bir şey yaptılar. Üniversitemizde bunları satışa sunuyoruz. Elde edilen gelirler bu dönemde maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs olacak dağıtılacak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA