FTA Antalyasporlu futbolcular telekonferans ile antrenmanda
Fraport-Tav Antalyasporlu futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
Fraport-Tav Antalyasporlu futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Antalyasporlu futbolcular çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı her gün uygularken, iki günde bir de telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, bugün de telekonferans sistemiyle antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenman metoduyla futbolcuların hem takım olgusunu kaybetmediği hem de çalışmaları teknik ekip tarafından denetim altında tutulduğu belirtildi.
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Kaynak: DHA